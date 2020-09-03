Звезды требуют разрешения от Кабмина организовывать свои концерты.

Украинские артисты собрались под Кабинетом министров на протест.

Видео подготовки к акции опубликовал Telegram-канал Киев сейчас.

К зданию правительства звезды принесли столы и музыкальные колонки, а также приготовили плакаты с лозунгами: «Равные права для организаторов концертов» и др.

Также на акцию пришла и Ольга Полякова, которая накануне призвала выходить коллег на протесты.

Между тем, участники акции включили под Кабмином в знак протеста музыку, говорится в видео, выложенном в Facebook киевским фотографом Лидией Тропман.

А певица Наталья Валевская сравнила звезд на карантине с таксистами.

«Представьте себе известных людей, которые пересели в такси. Это унижение со стороны государства. Когда вы уже сделаете наконец, чтобы заработал закон об авторском праве, тогда можно что-то запрещать. Когда, например, произойдет такая ситуация, что нам надо сидеть дома, то можем рассчитывать на роялти, как в соседней Польше», - высказалась она.

Что возмутило звезд

По словам продюсера певицы Ольги Поляковой, в Киеве постоянно проходят концерты приезжих музыкантов, тогда как для украинских это делать запрещают, ссылаясь на действующие карантинные ограничения.

«Это происходит часто. И это возмущает часть цеха концертных организаторов. Когда у одних концерты проходят, а у других - нет. Российским звездам позволяют выступать, а нашим - нет. Эти решения раскалывают. То есть, мы сейчас делим на хороших организаторов и плохих», - пояснил мужчина.

В то же время популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona в Instagram заявила, что «музыкальная индустрия терпит убытки и стремительно умирает».

«Нам также надо удерживать наши команды и оставаться на плаву. Мы все молчали и долго терпели, уважая позицию власти. Но власть не идет на уступки. Господин президент, премьер и глава Минздрава, мы просим вас сделать план выхода из кризиса для индустрии», - обратилась женщина в тематическом видео.

Карантин в Украине: что известно

Карантин в Украине был введен в конце марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство решило полностью остановить общественный транспорт и перекрыть межобластное сообщение. Ослаблять ограничения начали с начала лета.

В августе карантин изменили на адаптивный. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

В конце августа Конституционный суд признал неконституционными некоторые ограничения карантина. В частности, ограничения прав и свободы граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины. Также судьи согласились, что остановка общественного транспорта и запрет работы общественных заведений являются нарушениями Конституции.

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Автор: Яна Ставская