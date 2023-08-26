Сейчас известно о 2 погибших местных жителях и одном раненом, данные устанавливаются.

Оккупанты нанесли очередной удар по Купянскому району, попав в кафе с людьми.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранен. Данные устанавливаются. Враг попал в гражданский объект - кафе, где днем находились местные жители", - отметил Синегубов.

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Он добавил, что на месте работают правоохранители и экстренные службы.

Россия обстреливает Харьковскую область

Как сообщал УНИАН, Харьковщина непрерывно подвергается вражеским обстрелам. В частности 20 августа россияне несколько раз обстреливали Купянск, в результате чего пострадали местные жители. В результате утреннего попадания в жилой части города были ранены 10 человек. Когда медики оказывали помощь, пострадал 35-летний фельдшер.

Позже в результате артиллерийских ударов было повреждено отделение "Новой почты", уничтожено и повреждено 5 автомобилей местных жителей, возникли пожары. В тот же день россияне нанесли также интенсивные удары по Волчанску, в результате чего погиб мужчина 1952 года рождения. Возникли пожары в жилом доме и здании лечебного учреждения, которое неэксплуатируется.

9 августа представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские оккупанты хотят перехватить инициативу на Купянском направлении.

10 августа на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области было объявлено о начале обязательной эвакуации населения.

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