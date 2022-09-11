В Мариполе состоялся концерт российского оркестра.

В оккупированном на уничтоженном оккупантами Мариуполе российские захватчики устроили празднование советского дня города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Концерт российского оркестра и лицедея с пафосом и подсветкой Драм театра. С приглашением для коллаборантов и ограждением для плебеса прохожих мариупольцев, которых почти не было. Растянутая георговская простыня возле пластиковой бабки. То же, что таскали 9 мая и так же - без мариупольцев. Открытием сезона труппы предателей оккупационного Драм театра", - написал он.

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Андрющенко написал, что "все это похоже как будто насильник и убийца устраивает вечеринку для родных жертвы на месте преступления".

Как сообщал УНИАН, россияне похитили из музеев оккупированного города оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, а также уникальные иконы.

Краеведческий и художественный музеи остались без коллекций, которые являются культурным наследием Мариуполя и региона, а сами учреждения уничтожили. Так же грабили нацисты во Второй мировой войне.

Также украли троллейбусы. Их перекрасили в цвета партии "Единая Россия" и планировали запустить в Донецке.

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