Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что кропотливая работа по самоочищению системы – это перманентный процесс, без которого невозможно доверие к прокуратуре и ее эффективность.

Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора разоблачили и задержали прокурора отдела одной из окружных прокуратур Запорожской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор требовал 25 тысяч долларов неправомерной выгоды за несоздание препятствий в финансово-хозяйственной деятельности частного предприятия, занимающегося строительством жилья, а также закрытие уголовного производства по факту самоуправства. Он был задержан "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения прокурору о подозрении и избрании меры пресечения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что за время ее пребывания в должности уже разоблачены и привлечены к ответственности около 30 прокуроров и работа по очистке рядов продолжается.

"Кропотливая работа по самоочищению системы - это перманентный процесс, без которого невозможно доверие к прокуратуре и ее эффективность. Каждое такое разоблачение – сигнал для всех прокуроров и правоохранителей, что те, кто "продает" дела, обязательно сами станут фигурантами уголовных производств. Коррупции у нас не место и мы не покрываем своих. Генинспекция офиса Генерального прокурора выявляет и привлекает к ответственности тех, кто вместо того, чтобы защищать закон, его вызывающе нарушает", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Мелитополе, при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

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Автор: Иван Бойко