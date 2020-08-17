На Закарпатье чиновники наживались на закупке защитных костюмов: в ОГА проводят обыски (фото)

Причастные к схеме незаконно освоили почти 30 миллионов гривень.

На Закарпатье разоблачили преступную схему чиновников по растрате десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью. Среди причастных - руководители одного из департаментов облгосадминистрации и директор общества, которое специализируется на поставке медсредств.

Читайте такжеКиев ужесточает карантин: что с сегодняшнего дня запрещено, правила и условия "желтой" зоны Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Закарпатской области в Facebook.

Отмечается, что с марта по июнь этого года причастные к схеме незаконно освоили почти 30 миллионов гривень.

«Как выяснили правоохранители, средства были выведены на счет частного общества как расчет за медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, предназначенные для медперсонала в борьбе с коронавирусной болезнью. Речь идет о закупке костюмов биологической защиты и респираторов... Вместо медицинских изделий высокой степени защиты закарпатские медики получали некачественные низкопробные заменители. Для конспирации на средствах защиты были нанесены этикетки с названиями поставщика, чем и скрыто настоящий надпись «non-medical mask», - говорится в сообщении.

Следствие определило ключевой круг лиц, причастных к преступлению. Им сообщили о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 27 - ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В рамках досудебного расследования на данный момент у фигурантов проводят обыски.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 17 августа в Украине 92 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48164 пациента выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксировали 1 464 новых случая коронавирусной болезни.

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Автор: Катерина Шварц