Обязательная 14-дневная изоляция после пересечения КПВВ на Донбассе пока не будет отменяться - Шмыгаль

По словам главы правительства, в отдельных случаях пограничники имеют право отменять обязательную 14-дневную изоляцию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина пока не планирует отменять обязательную 14-дневную изоляцию после пересечения КПВВ на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

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Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«На данный момент вы видите ситуацию на подконтрольной Украины территории. Мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает », - пояснил он.

В то же время Шмыгаль отметил, что в отдельных случаях пограничники имеют право отменять обязательную 14-дневную изоляцию.

Как сообщал УНИАН, в конце июля для граждан, въезжающих на подконтрольную территорию Украины ОРДЛО, оставили обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Предварительно, ограничения будут действовать по 31 августа, далее пограничники будут продолжать следить за ситуацией COVID-19.

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