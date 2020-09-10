19% опрошенных поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную.

72% опрошенных украинцев считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы «Рейтинг».

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«19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодой возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов", - говорится в результатах опроса.

При этом, как отмечается, 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года, 30% - положительно, 22% - нейтрально. Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

В то же время половина опрошенных считают оптимальными противокарантинные правила для школ, введенные властями с сентября этого года. Четверть считают их слишком жесткими, 11% - наоборот слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает введенные меры жесткими, среди тех, кто имеет детей дошкольного возраста.

49% респондентов поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

74% участников опроса считают, что ситуация с весенним карантином имела негативное влияние на успешность обучения в школах, 66% имеют подобные ожидания и по обучению в этом году.

86% опрошенных, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, ответили, что они имели доступ к онлайн обучению, 14% - не имели.

«Основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные, чьи дети не учились дистанционно, назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%)», - отметили социологи.

При этом 47% респондентов, чьи дети учились онлайн, использовали для занятий Viber, 28% - Zoom, 13% - Skype, по 11% - телеуроки или Google classroom.

61% участников опроса сообщили, что занятия с детьми онлайн проходили регулярно, 18% - что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и только 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

*** Опрос проводился 1-5 сентября среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.

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Автор: Леся Лещенко