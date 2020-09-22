Речь идет, в частности, о физкультуре, трудовом обучении и уроках музыки.

В условиях карантинных ограничений учебное заведение имеет право ввести собственную шкалу оценивания результатов обучения. В частности – использовать формат "засчитано" / не засчитано " по некоторым предметам.

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Это следует из информации на сайте Министерства образования и науки, которое подготовило ответы на часто задаваемые вопросы по организации образовательного процесса в условиях карантина.

В частности, рассмотрели вопрос предоставления разрешения на осуществление оценки по некоторым предметам не по 12-балльной шкале, а - «зачтено»/«не зачтено» в случае проведения более 50% уроков в дистанционном формате. Речь идет о "Физкультуре", "Трудовом обучении", "Изобразительном искусстве", "Музыкальном искусстве", "Основах здоровья» и отдельных предметах вариативной составляющей.

В МОН относительно этого указали, что возможность внедрения собственной шкалы оценивания результатов обучения учеников определена Законом Украины» о полном общем среднем образовании".

"Согласно части четвертой статьи 17 Закона по выбору учебного заведения оценивание может осуществляться по собственной шкале оценивания результатов обучения учащихся. В случае введения учреждением образования собственной шкалы оценивания результатов обучения учеников им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенную законодательством", - говорится в сообщении.

Карантин и украинские школы

Учебный процесс в украинских школах сейчас зависит от принадлежности учебного заведения к одной из зон карантина.

Несмотря на то, что школы постепенно закрываются по всей стране, в Минобразования непреклонны и не видят предпосылок для тотального возвращения к дистанционному обучению.

По словам и. о. главы ведомства, Сергея Шкарлета, все будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

Кабмин недавно разрешил работу школ в красных зонах. Согласно принятому решению, посещение учебных заведений будет запрещено в случае, если на самоизоляцию отправят более чем половину классов.

За первые недели обучения по всей стране заболели 800 школьников, поэтому на самоизоляцию отправили почти тысячу учителей и более тысячи классов.

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Автор: Дмитрий Захаров