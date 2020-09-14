С начала учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей.

В Украине из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 более полтысячи классов находятся на самоизоляции, 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на традиционном совещании по противодействию распространению COVID-19.

Президент Владимир Зеленский поинтересовался влиянием начала учебного процесса на распространение коронавируса, поскольку сегодня проходят две недели, в течение которых правительство должно отслеживать эту ситуацию.

Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении. За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей.

«Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок, - обратился Зеленский к Шмыгалю. - Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет министров должен предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Или вы сделали все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня».

В ответ премьер отчитался, что правительство уже предложило парламенту проголосовать законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

Обучение в условиях пандемии: что известно

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

В соответствии с рекомендациями, для учащихся 1-4 классов вход и передвижение в помещениях учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, входящих в «оранжевую» зону эпиднебезопасности, учителям в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, предусматривающих соединение нескольких классов не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах «оранжевого» уровня наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель, или владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установки соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников или студентов все остальные ученики или студенты соответствующей группы отправляются в самоизоляцию.

Основной мерой гигиены рук в условиях учебного заведения является их мытье с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

В Украине по состоянию на утро 14 сентября зарегистрировано 156 тыс. 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 211 летальных, 69 тыс. 543 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 462 новых случая.

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Автор: Константин Гончаров