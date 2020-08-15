Степанов рассказал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Работа учебных учреждений будет зависеть от зоны карантина, к которой относится населенный пункт, отметили в Минздраве.

В Украине с 1 сентября не будут работать исключительно школы, относящихся к административно-территориальным единицам, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге.

«Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности», - сказал он.

Степанов добавил, что школы из других трех зон эпидопасности будут работать в обычном режиме.

«Остальные (школы - УНИАН) - в зеленом, желтом, оранжевом, соответственно, - будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые установлены для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и определенные ограничения», - сказал министр.

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Минздрав дал рекомендации по борьбе с коронавирусом в школах. В связи с эпидемией в учебных заведениях изменится расписание уроков, учителя будут опрашивать учеников об их самочувствии, а директор должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая