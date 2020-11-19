Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафов за неношение защитных масок в общественных местах. Поэтому, стоит разобраться, что, собственно, является общественным местом, чтобы не получить штраф за ее отсутствие.
Что такое "общественное место"
Читайте такжеВрач рассказал, когда в защитной маске трудно дышатьУпоминаний о том, что такое общественное место, в украинском законодательстве очень мало. Юридическое определение данного термина есть только в законе об употреблении табачных изделий.
Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
Общественные места: актуальный перечень
Так, к общественным местам в Украине, согласно закону "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", относятся:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
Опосредованно общественные места также определяются в статьи 178 Кодекса Украины Об административных правонарушениях:
- улицы,
- закрытые спортивные сооружения,
- скверы, парки,
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Перечень общественных мест, отмечается на сайте Кабинета министров Украины, может быть расширен органами местной власти.
Учитывая вышесказанное, правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".
Общественные места Киева: где нельзя быть без маски
В Киеве перечень общественных мест определен распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 04.04.2020 № 12.
Так, под термин "общественное место" в столице подпадают:
- территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, заведения торговли, предоставления услуг и тому подобное) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;
- придомовые территории;
- территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий;
- территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Штрафы за пребывание в общественном месте без маски
Согласно закону "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, граждан без защитных масок или респираторов в общественных местах (в том числе в транспорте) на лице будут наказывать штрафами от 170 до 255 гривень.
Кто и как будет штрафовать за отсутствие защитной маски
Читайте такжеЧто делать, если некомфортно носит защитную маску: совет инфекционистаЗа отсутствие защитных масок на лице украинцев отныне смогут штрафовать сразу на месте совершения правонарушения. То есть уже не будет передачи протокола в суд, который ранее решал, накладывать ли на граждан штраф.
Штрафовать за отсутствие на лице масок будут не только правоохранители, но и работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления, ведь именно на последних возлагается осуществление контроля за противоэпидемическими мероприятиями. Само же решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.
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