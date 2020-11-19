Определение того, что же такое "общественное место", в украинских законах четко не прописано. Единственное упоминание термина - в законе об употреблении табачных изделий.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафов за неношение защитных масок в общественных местах. Поэтому, стоит разобраться, что, собственно, является общественным местом, чтобы не получить штраф за ее отсутствие.

Что такое "общественное место"

Читайте такжеВрач рассказал, когда в защитной маске трудно дышатьУпоминаний о том, что такое общественное место, в украинском законодательстве очень мало. Юридическое определение данного термина есть только в законе об употреблении табачных изделий.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Общественные места: актуальный перечень

Так, к общественным местам в Украине, согласно закону "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", относятся:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

Опосредованно общественные места также определяются в статьи 178 Кодекса Украины Об административных правонарушениях:

улицы,

закрытые спортивные сооружения,

скверы, парки,

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Перечень общественных мест, отмечается на сайте Кабинета министров Украины, может быть расширен органами местной власти.

Учитывая вышесказанное, правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".

Общественные места Киева: где нельзя быть без маски

В Киеве перечень общественных мест определен распоряжением Руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации исполнительного органа Киевского городского совета от 04.04.2020 № 12.

Так, под термин "общественное место" в столице подпадают:

территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, заведения торговли, предоставления услуг и тому подобное) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

придомовые территории;

территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий;

территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Штрафы за пребывание в общественном месте без маски

Согласно закону "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, граждан без защитных масок или респираторов в общественных местах (в том числе в транспорте) на лице будут наказывать штрафами от 170 до 255 гривень.

Кто и как будет штрафовать за отсутствие защитной маски

Читайте такжеЧто делать, если некомфортно носит защитную маску: совет инфекционистаЗа отсутствие защитных масок на лице украинцев отныне смогут штрафовать сразу на месте совершения правонарушения. То есть уже не будет передачи протокола в суд, который ранее решал, накладывать ли на граждан штраф.

Штрафовать за отсутствие на лице масок будут не только правоохранители, но и работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления, ведь именно на последних возлагается осуществление контроля за противоэпидемическими мероприятиями. Само же решение о наложении штрафа можно будет обжаловать в течение 10 дней.

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Автор: Алина Вишневская