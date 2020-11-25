Судом открыто производство по делам по двум искам.

Окружной административный суд Киева получил четыре иска об отмене решения правительства о введении в Украине «карантина выходного дня».

Как сообщает пресс-служба ОАСК на прошлой неделе суд получил три иска об обжаловании «карантина выходного дня», установленного постановлением правительства.

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На сегодня судом открыто производство по делам по двум искам, третье исковое заявление суд оставил без движения для устранения истцом недостатков.

Сегодня канцелярией суда зарегистрирован еще один такой иск - жителя Черниговской области.

"Среди требований иска - отменить постановление правительства, которым был введен «карантин выходного дня». В частности, речь идет об обжаловании изменений в постановление КМУ «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 », внесенных 11 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что истец также просит суд взыскать с Кабинета министров в его пользу компенсацию за причиненный моральный вред в размере 500 тыс. грн.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «на вынос»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

23 ноября стало известно, что группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде отдельные положения постановления правительства относительно "карантина выходного дня".

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Автор: Надя Пришляк