Некоторые ученики и учителя вынужденно находятся на каникулах или карантине.

В Украине завершилась первая учебная неделя, которая проходит в условиях карантина, введенного пандемией коронавируса. Обучение началось не везде, а иногда сразу после начала ученики и учителя были вынуждены пойти на дистанционные занятия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Киеве, в частности, из-за вспышки заболевания первым закрыли УВК №240. Там заболели директор и двое учителей. Сейчас школа находится на дистанционном обучении. Впоследствии было закрыто еще одну школу - в Оболонском районе. Заболели также учителя и директор. Также в столице из-за карантина не работают четыре детсада.

В Киевской области, среди прочего, зафиксирована вспышка коронавируса в школе города Васильков.

Из-за болезни ученицы в школе Николаева на самоизоляции находится седьмой класс.

"Она общалась с классом. Потом мать нам доложила, что у нее подтвержден COVID-19. Класс работает по дистанционному обучению. Класс мы обработали, класс закрыт", - рассказал директор СОШ №19 Николаев Алексей Ильин.

Всего в городе на карантин отправили классы в четырех школах. Из-за больных нянечек частично закрыли два детсада.

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В Запорожье сразу после Первого звонка отправили домой целый класс бердянской школы. Там случайно обнаружили коронавирус у второклассницы, родители которой работают в бригаде "скорой". Еще один подобный случай возник в Энергодаре.

В Винницкой области закрыли школу в селе Павловка Калиновского района.

Школьники Ивано-Франковска обучение до сих пор не начали. Из-за попадания города в "красную" зону там до сих пор каникулы, которые продлятся две первых недели сентября.

Новый учебный год в Украине: что известно

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что ученикам 1-4 классов передвижения в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае обнаружения коронавирусной болезни COVID-19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: УНИАН