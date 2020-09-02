Новый учебный год в Украине проходит в условиях карантинных ограничений.

Родители в случае нежелания отправлять ребенка в школу во время пандемии коронавируса могут перевести его на дистанционное обучение.

Об этом рассказала соучредитель ОО "Смартосвіта" Иванна Коберник в эфире канала "Украина 24".

По ее словам, это предусмотрено действующим законодательством.

"По новому закону об общем среднем образовании, вы можете в любой момент перевести своего ребенка на дистанционное обучение. Есть такая форма - семейное образование. Это то, что можно сделать быстро и в чем школа не может вам отказать", - пояснила она.

Эксперт также уточнила, что главным минусом такой формы образования является то, что ответственность за полученные знания несут родители.

"Единственное, что вам должна школа, - это дать индивидуальный учебный план и принимать каждый месяц контрольные работы", - уточнила она.

Коберник пояснила, что это самый подходящий вариант, если домашнее обучение планируется временно.

"Если вы не постоянно, а временно в связи с пандемией не хотите отпускать ребенка в школу, так как боитесь, что там не будут предпринимать противоэпидемиологических мер, вы просто пишете такое заявление, ребенок временно будет учиться дистанционно. Потом, когда ситуация изменится, вы сможете вернуться", - сказала она.

Новый учебный год в Украине: что известно

25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Юрий Годован