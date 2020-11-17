Зажгут елку в Киеве традиционно 19 декабря в 19:00.

Организаторы новогодних праздников в Киеве из-за пандемии COVID-19 переходят к "плану В" и оставляют центральную часть столицы почти свободной.

Об этом в эфире Украина 24 сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

С Владимирского спуска в декабре уберут фуд-корты, на Софиевской площади оставят елку.

Другие праздничные локации частично перенесут в район Арки дружбы народов, часть домиков "с напитками" разместят на Владимирских горках. На Контрактовой площади будет, по словам Добруцкого, "хорошая горка с хорошим катком" и елкой. Там будут продавать сувениры, лакомства и напитки.

Зажгут елку в Киеве традиционно 19 декабря в 19:00.

"Останется только елка, чтобы люди могли поздравить друг друга. Ярмарки (традиционной – УНИАН) не будет. Оставим иллюминацию, елку, празднование и надежду", – ответил Добруцкий.

Как будет выглядеть елка

По словам организатора события, елка 2020 в Киеве будет искусственной. Новогоднее дерево украсят белыми и зелеными огоньками. Украшения, изготовленные в Украине, будут иметь лесные мотивы, некоторые из них будут напоминать сказочных персонажей и пр.

Также Добруцкий заявил об установке "интерактивного пенька" с дверью.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендации правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: Яна Ставская