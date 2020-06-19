Главного санврача страны не впустили в лабораторный центр в Житомире

Почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить областного санврача на посту.

Лабораторный центр Житомирской области захлопнул дверь перед главным санврачом страны Виктором Ляшко, таким образом не впустив чиновника внутрь помещения.

Об этом сообщает ТСН.

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Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко намеревался передать непосредственно администрации заведения, однако дверь канцелярии перед ним закрыли.

При этом почти весь коллектив вышел под здание с требованием оставить Парамонова на посту.

72-летнего Зиновия Парамонова хотят уволить после того, как он заявил, что лабораторный центр не сможет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус три дня подряд.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Министерстве здравоохранения отметили, что работа лабораторий отлажена, а значит результаты теста на наличие коронавирусной болезни можно получить от 7 часов до суток времени.

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