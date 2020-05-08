В Житомирской области ограничили пребывание людей в общественных местах в ближайшие выходные

Ограничения начнут действовать с субботы и продлятся до вторника.

В Житомирской области в ближайшие выходные будут действовать дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ОГА, такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В частности введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Оно начнет действовать с 13:00 9 мая и продлится до 6:00 12 мая.

"Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - уточнили в ОГА.

В администрации напомнили, что в Украине до сих пор действуют усиленные карантинные меры, которые включают, в частности относительно:

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перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции – кроме лиц, которые имели контакт с больным COVID-19, и у которых есть подозрение на инфицирование или которые болеют COVID-19, на самоизоляции должны находиться лица, которые достигли 60-летнего возраста;

перемещение группами не более двух человек;

запрета посещать парки, скверы, зоны отдыха;

пребывание в общественных местах в респираторах или защитных масках.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая в Житомире заработали салоны красоты, кафе и спортклубы. Уже с 11 мая в Украине планируется первое ослабление карантина.

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