В Житомирской области ограничили пребывание людей в общественных местах в ближайшие выходные
В Житомирской области в ближайшие выходные будут действовать дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба ОГА, такое решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
В частности введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах в период выходных и праздничных дней. Оно начнет действовать с 13:00 9 мая и продлится до 6:00 12 мая.
"Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - уточнили в ОГА.
В администрации напомнили, что в Украине до сих пор действуют усиленные карантинные меры, которые включают, в частности относительно:
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- перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции – кроме лиц, которые имели контакт с больным COVID-19, и у которых есть подозрение на инфицирование или которые болеют COVID-19, на самоизоляции должны находиться лица, которые достигли 60-летнего возраста;
- перемещение группами не более двух человек;
- запрета посещать парки, скверы, зоны отдыха;
- пребывание в общественных местах в респираторах или защитных масках.
Как сообщал УНИАН, с 1 мая в Житомире заработали салоны красоты, кафе и спортклубы. Уже с 11 мая в Украине планируется первое ослабление карантина.
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