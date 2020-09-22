Министр здравоохранения заявил, что в Запорожской области ожидается вспышка COVID-19 после проведения фестиваля.

Министр здравоохранения Максим Степанов высказал возмущение в связи с проведением в Запорожье фестиваля "Khortytsia Freedom", на который, по его словам, пришли несколько десятков тысяч людей.

Об этом он заявил во время брифинга.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос именно к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то, что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.

По словам министра, за минувшие сутки в Запорожской области коронавирусом заразились 100 человек. Однако в Минздраве ожидают, что количество больных увеличится после проведения фестиваля.

"Конечно я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, относительно принятия соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", - резюмировал Степанов.

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Автор: Екатерина Лиманская