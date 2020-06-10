Главные новости Украины за 10 июня: смягчение карантина и новая программа МВФ
Украина перешла на следующий этап ослабления карантинных ограничений. МВФ одобрил выделение Украине кредита на сумму 5 миллиардов долларов.
Смягчение карантина
С сегодняшнего дня в Украине в рамках очередного ослабления карантинных ограничений сняты некоторые запреты при условии соблюдения противоэпидемических правил.
Новая программа МВФ для Украины
Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины в размере 5 миллиардов долларов. Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первый транш и на какие цели пойдут средства.
Ситуация на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил в течение прошлых суток террористы 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранен украинский боец.
Главные новости Украины: что важно знать 10 июня 2020
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