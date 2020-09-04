Ранее город попал в "красную" карантинную зону, которая предусматривает значительные ограничения.

В тернопольской полиции отреагировали на отказ городской власти усилить карантин.

Правоохранители не исключают, что виновных в невыполнении карантина будут привлекать к ответственности, сообщила "РБК-Украина" пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

В ведомстве говорят, что будут осуществлять превентивную деятельность относительно соблюдения требований законодательства.

"Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в пределах законодательства", - сказано в сообщении.

Карантин в Тернополе: что известно

Согласно последнему обновлению карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Сегодня стало известно, что в Тернополе не намерены усиливать карантин.

Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

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Автор: Юрий Годован