Карантин в Тернополе усиливать не будут / фото Марина Григоренко

Правоохранители не исключают, что виновных в невыполнении карантина будут привлекать к ответственности, сообщила "РБК-Украина" пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

В ведомстве говорят, что будут осуществлять превентивную деятельность относительно соблюдения требований законодательства.

"Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в пределах законодательства", - сказано в сообщении.

Карантин в Тернополе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован