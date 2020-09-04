Карантин в Тернополе усиливать не будут / фото Марина Григоренко
В тернопольской полиции отреагировали на отказ городской власти усилить карантин.
Правоохранители не исключают, что виновных в невыполнении карантина будут привлекать к ответственности, сообщила "РБК-Украина" пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
В ведомстве говорят, что будут осуществлять превентивную деятельность относительно соблюдения требований законодательства.
"Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители заведений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в пределах законодательства", - сказано в сообщении.
Карантин в Тернополе: что известно
- Согласно последнему обновлению карантинного зонирования за 3 сентября, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.
- Сегодня стало известно, что в Тернополе не намерены усиливать карантин.
- Ранее городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.
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