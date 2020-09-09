Тернополь и несколько районных центров, находящихся в "красной" зоне, отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений.

В Тернопольской области из-за нарушения условий карантина «красной» зоны эпидемической опасности полицейские составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, Тернополь и несколько районных центров, находящихся в «красной» зоне, отказались выполнять указание о закрытии учебных заведений и заведений общественного питания.

«За нарушение карантинных норм в «красной» зоне 8 сентября по учебным заведениям начали ходить правоохранители и составлять протоколы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время протоколы о несоблюдении карантинных мер составили на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

По информации полиции, если родители приведут детей в школу, а они заболеют COVID-19, то тогда уголовную ответственность понесет директор учреждения согласно статье 325 УК.

Карантин в Тернополе: что известно

По состоянию на 8 сентября в Тернопольской области зарегистрировано 7580 случаев COVID-19, 3529 человек выздоровели, 87 умерли.

Согласно с последними обновлениями карантинного зонирования 7 сентября, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Калуш и Коломыя попали в «красную зону».

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.

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Автор: Светлана Макринская