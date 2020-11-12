Рассматривать вопрос о карантине будут уже на следующей неделе.

В Ривном решили не вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье.

Об этом сообщает местное издание "7 днів" со ссылкой на заявление городского головы Владимира Хомко.

"Прежде всего ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", - сказал он.

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Как пишет издание, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.

Вчера в Ровно несколько десятков предпринимателей протестовали под стенами Ровенской ОГА против введения карантина выходного дня, который считают критическим для своего бизнеса.

Карантин выходного дня: что известно

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Автор: Юрий Годован