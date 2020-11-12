В Ривном решили не вводить карантин выходного дня в ближайшие субботу и воскресенье.
Об этом сообщает местное издание "7 днів" со ссылкой на заявление городского головы Владимира Хомко.
"Прежде всего ждем сегодня селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение по этому поводу", - сказал он.
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Как пишет издание, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно вводить не будут, поскольку городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая вносит изменения в режим карантина, будет заседать по этому поводу лишь 16 ноября.
Вчера в Ровно несколько десятков предпринимателей протестовали под стенами Ровенской ОГА против введения карантина выходного дня, который считают критическим для своего бизнеса.
Карантин выходного дня: что известно
- Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00: 00 субботы до 00: 00 понедельника.
- Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.
- В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа заболевших COVID-19 "ураганными темпами".
- На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
- От введения карантина выходного дня уже отказались несколько городов, в частности Львов и Славянск. Во Львове даже намерены судиться с Кабмином.
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