Предприниматели будут блокировать дорогу до тех пор, пока к ним не подъедут представители власти.

Предприниматели перекрыли дорогу Киев-Чоп в Ривненской области. Протестующие требуют отменить карантин выходного дня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По информации журналистов, акцию поддержали 70 владельцев ресторанов и кофеен. Они утверждают, что новый тип ограничений просто убьет их бизнес.

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Однако граждане пропускают автомобили выборочно, другие водители застряли в большой пробке и не скрывают своего возмущения.

Протестующие держат большие яркие баннеры: «Согласно Конституции, это заведение будет работать по графику Эпицентра и Криворожстали». Другие демонстранты заблокировали дорогу, продолжая ходить по пешеходному переходу.

"Это собрались представители малого и среднего бизнеса, чтобы власть услышала нас и отменила карантин выходного дня – он просто убьет малый и средний бизнес. В основном – это ресторанная сфера собралась, но присоединились также, я вижу, поставщики", – рассказал Суспільному участник акции, предприниматель Александр Муленко.

Предприниматели отметили, что блокировать трасу не прекратят, пока к ним не подъедут представители власти. На месте происшествия дежурят правоохранители, которые уже предупредили граждан об уголовной ответственности за прерванное движение.

Карантин выходного дня: что известно

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.

В Министерстве здравоохранения ожидают, что благодаря карантину выходного дня в Украине прекратится рост числа заболевших COVID-19 "ураганными темпами".

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

От введения карантина выходного дня уже отказался ряд городов, в частности Ривне, Львов и Славянск. Во Львове даже намерены судиться с Кабмином.

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Автор: Яна Ставская