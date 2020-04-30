Нарушение карантина: криворожанка заплатит 17 тысяч штрафа за пребывание на улице с двумя людьми
Суд оштрафовал жительницу Кривого Рога, которая находилась на улице в компании двух человек, на 17 тысяч гривень за нарушение правил карантина.
Как сообщает "Первый Криворожский", соответствующее решение принял Жовтневый районный суд города.
"7 апреля девушка и еще двое граждан находились на улице. Патрульные полицейские составили на жительницу города административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП). Правоохранители аргументировали это тем, что согласно постановлению Кабинета министров Украины гражданам нельзя находиться в общественных местах компаниями более двух человек", - пишет издание.
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Как отмечается, материалы дела передали на рассмотрение в суд, а уже 22 апреля было принято решение. Судья постановил признать криворожанку виновной в нарушении правил карантина и обязал ее выплатить 17 тысяч гривень штрафа и 420 гривен судебного сбора.
Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге почти две недели искали инфицированного коронавирусом, который сбежал из инфекционной больницы.
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