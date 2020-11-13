Ранее такое же решение приняли в Славянске.

Город Краматорск, который сейчас является областным центром Донетчины, не будет вводить карантин выходного дня. Ранее аналогичное решение приняли в соседнем Славянске.

О решении властей в Facebook написал мэр Краматорска Андрей Панков.

"Хочу всем сообщить, что городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня" в нашем городе в эти выходные. Объясняю, почему. По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением КМУ №1100 от 11 ноября по всей Украине не учитывают существенной разницы между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - утверждает Панков.

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По его словам, в заведениях общественного питания нет скоплений даже вечером, а их владельцы организовали соблюдение необходимых противоэпидемических мероприятий. Чиновник призвал горожан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а без необходимости вообще не выходить из дома.

"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет министров Украины", - резюмировал мэр Краматорска.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.

Власти ряда городов уже заявили о нежелании вводить карантин выходного дня. В Кабмине подчеркнули, что игнорировать постановление о карантине на местах нельзя.

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Автор: Юрий Годован