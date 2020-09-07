Мэр надеется, что в следующий четверг власти пересмотрят зонирование страны и Ивано-Франковск не попадет в «красную» зону.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявляет о намерении открыть с 14 сентября школы и детсады в случае продления действия «красной» зоны эпидемиологической опасности в городе.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в Facebook.

«Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детсады и школы, потому что они имеют право на полноценную учебу», - заявил он.

Вместе с тем, мэр надеется, что в следующий четверг власти пересмотрят зонирование страны и Ивано-Франковск не попадет в «красную» зону.

«Надеемся, что в четверг будет пересмотрена «красная» зона, и с понедельника она будет отменена. Но еще раз хочу сказать, что есть действующее решение сессии городского совета, которое не обжаловано, и поэтому с понедельника следующей недели детсады и школы в Ивано-Франковске откроются в любом случае», - отметил Марцинкив.

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Согласно с последними обновлениями карантинного зонирования 7 сентября, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Калуш и Коломыя попали в "красную зону".

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Регионы поделили на «зоны» согласно введенным в Украине 1 августа адаптивным карантином. Зонируя области, правительство учитывает показатели загруженности коек, среднего количества тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

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Автор: Светлана Макринская