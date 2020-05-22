Жителям Буковины позволили выезжать за пределы области

Областные власти решили смягчить карантинный режим въезда и выезда.

В Черновцах областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении межобластного транспортного сообщения и разрешении на проезд частного транспорта через блокпосты, расположенные на границе Черновицкой области с другими регионами.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, такое решение было принято сегодня на очередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

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«Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области», - отметили в пресс-центре, добавив, что проезд транспорта через карантинные блокпосты будет разрешен с завтрашнего дня, 23 мая.

Также в ОГА добавили, что контрольно-пропускные пункты на границах области продолжат работу до 25 мая «с целью мониторинга, контроля над перемещением и информирования лиц в случае необходимости».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в Черновицкой области начали действовать «карантинные» блокпосты, расположенные на границе с соседними областями. В частности, такие контрольно-пропускные пункты действуют в селе Оршевцы Кицманского района, в Выжнице, в Новоднестровске, в селе Атаки Хотинского района и в селе Звенячин Заставновского района.

Соответствующее постановление предусматривало запрет жителям Черновицкой области покидать пределы своего региона на период действия особого режима.

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