В одном из районов Черновицкой области, который попал в «красную» зону, усилили карантин

Усиление карантина предполагает запрет работы заведений питания, торговли и общественного транспорта.

В Черновицкой области местные власти усилили карантин в Кицманском районе, который попал в «красную» зону карантина.

Как сообщил председатель Кицманской районной государственной администрации Алексей Добровольский, 2 августа состоялось заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во время которого представители власти приняли решение об усилении карантина в районе.

Согласно этому решению, отныне в Кицманском районе приостановлена работа ресторанов и кафе, рынков и магазинов (кроме продуктовых). Вместе с тем, на территории Кицманского района приостановлена работа общественного транспорта.

По словам Добровольского, сейчас в Кицманском районе курсируют только спецмаршрутки, которые перевозят медиков, госслужащих, полицейских и тому подобное.

Как отметил председатель РГА, эти нововведения будут действовать как минимум до пятницы, 7 августа.

Как известно, Кицманский район Черновицкой области за последний месяц демонстрирует существенный прирост новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в этом районе зафиксировано 711 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них выздоровели 424 человека, а 17 человек скончались.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменена остановка ряда поездов дальнего следования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram