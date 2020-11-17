Со среды мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы.

У новоизбранного мэра города Черноморска Одесской области Василия Гуляева выявили COVID-19.

Об этом сам Гуляев сообщил в социальных сетях.

По его словам, он дважды прошел обследование: первый раз результат анализов был отрицательным, второй - положительным.

Поэтому со среды, 18 ноября, мэрия Черноморска переходит на дистанционный режим работы.

Василий Гуляев: кто он такой

Василий Гуляев, 1963 г. р., победил на выборах городского головы Черноморска 25 октября текущего года. Был выдвинут кандидатом от партии «За будущее».

Гуляев был депутатом ВР VIII созыва.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая