С 7 сентября учебный процесс в школах Чернигова происходит с изменениями.

В школах города Чернигова с 7 сентября ввели смешанную форму обучения: ученики 1-4 классов ходить на уроки каждый день, а 5-11 классов - по очереди через неделю.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Как будет проходить обучение в школах Чернигова

"С 7 сентября, в учебном процессе общеобразовательных школ Чернигова произойдут изменения. Ученики 1-4-х классов будут учиться в обычном режиме, то есть все дети будут ходить в школу. Ученики 5-11-х классов будут учиться по смешанной системе. Классы уже поделили на две равные группы - ориентировочно по 15 детей каждая. Каждую неделю они будут меняться", - говорится в сообщении.

Указано, что одна половина учащихся 5-11 классов будет посещать занятия на одной неделе, другая - на следующей. В школе детям начитают двухнедельный учебный материал, а дома они уже будут делать домашние задания.

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Решение о переходе на такую форму обучения было принято на совещании с директорами школ. Его появление обусловило ухудшение эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе. Там надеются, что такая организация учебного процесса, благодаря меньшей наполненности классов, позволит предотвратить распространение инфекции среди школьников.

Школьное обучение в условиях эпидемии: основные требования

1 сентября министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможного увеличения уровня заболеваемости COVID-19 в связи с началом учебного года.

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

Так, для учащихся 1-4 классов вход и перемещение в помещениях учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, где установлен оранжевый уровень эпидопасности, педагогам в процессе преподавания рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, которые предусматривают объединение нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах, где установлен оранжевый уровень, наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установки соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников или студентов все остальные ученики или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является мытье с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

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Автор: Олег Давыгора