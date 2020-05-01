Степанов осудил решение Черкасс ослабить карантин и ждет ответа от правоохранителей

Министр здравоохранения заявил, что решение властей Черкасс ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов категорически осуждает решение исполнительного комитета Черкасского городского совета смягчить карантин и ожидает от правоохранительных органов оценки таких действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который с рабочим визитом находится в Черкасской области.

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Министр заявил, что вчерашнее решение городских властей Черкасс открыть магазины, в том числе торговые центры и террасы в заведениях питания «может свести на нет всю работу, которая была проделана в течение полутора месяцев».

«Это может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлены под угрозу жизнь и здоровье, которые могут поверить и пойти, и заболеть, коронавирусной болезнью», - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что городские власти Черкасс решили практически полностью отменить все карантинные ограничения, введенные правительством для борьбы с коронавирусной болезнью, несмотря на то, что на Черкасщине за все время пандемии подтверждено 296 случаев COVID-19. За последние сутки было выявлено еще 6 больных лиц. Также всего было зарегистрировано 9 умерших от COVID-19, в том числе сегодня был еще один летальный случай.

«Я уже неоднократно подчеркивал, что все наши карантинные меры позволили избежать пика заболеваемости коронавирусом в Украине. Мы пошли совсем другим путем, чем те же европейские страны, такие как Испания и Италия, и это весь комплекс мер, который был введен в Украине», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Черкассах смягчили карантин. В частности, согласно решению городских властей, с 1 мая часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить свою деятельность. Также городской совет разрешил пользоваться общественным транспортом отдельным категориям работников.