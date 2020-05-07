Суд остановил решение Черкасского горсовета об ослаблении карантина в городе
В Черкассах остановлено решение городского совета об ослаблении карантинных мероприятий в городе.
Об этом со ссылкой на соответствующее решение окружного суда области сообщила пресс-служба ОГА, опубликовав документ.
Как отмечается, суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска ОГА по поводу отмены решения горисполкома.
"Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - заявили в областной администрации.
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В самом решении от 6 мая говорится о приостановлении решения городских чиновников от 30 апреля, которым разрешалась работа объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры Черкасс и тому подобное.
Как сообщал УНИАН, с 30 апреля в Черкассах смягчили карантинные ограничения. 1 мая, полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию за смягчение карантинных мероприятий.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов осудил решение властей Черкасс смягчить карантинные ограничения.
Городской голова Черкасс Бондаренко считает, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.
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