В полиции отреагировали на работу некоторых ночных клубов Киева во время карантина

Правоохранители составили три административных протокола.

Столичные правоохранители отреагировали на нелегальное открытие некоторых ночных клубов Киева во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Вчера во время мониторинга сети Интернет выявлены информацию о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантинных ограничений. В результате проверки и отработки данной информации столичные полицейские должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.

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В полиции добавляют, что правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к полиции с призывом проверить работу ночных клубов во время карантина.

Ранее журналисты проверили, как работают открытые ночные клубы Киева. Во многих из них не соблюдаются карантинные мероприятия относительно безопасного расстояния, масок и одноразовой посуды.

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