В полиции отреагировали на работу некоторых ночных клубов Киева во время карантина
Столичные правоохранители отреагировали на нелегальное открытие некоторых ночных клубов Киева во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Вчера во время мониторинга сети Интернет выявлены информацию о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантинных ограничений. В результате проверки и отработки данной информации столичные полицейские должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.
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В полиции добавляют, что правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.
Как сообщал УНИАН, накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к полиции с призывом проверить работу ночных клубов во время карантина.
Ранее журналисты проверили, как работают открытые ночные клубы Киева. Во многих из них не соблюдаются карантинные мероприятия относительно безопасного расстояния, масок и одноразовой посуды.
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