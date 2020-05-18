Дискотеки на карантине: в КГГА просят полицию проверить работу ночных клубов столицы

Кличко напомнил, что городская власть не позволяла открывать ночные клубы и развлекательные заведения.

Городской голова Киева Виталий Кличко просит полицию проверить ночные клубы столицы, которые работают во время карантина вопреки запрету.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

«Я видел в выходные в соцсетях видео с некоторых ночных клубов, наших клубов в столице. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей. Это какой-то пир во время чумы!» - сказал Кличко и напомнил, что городская власть не позволяла открывать ночные клубы.

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«Я обращаюсь к полиции проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты проверили, как работают открытые ночные клубы Киева. Во многих из них не соблюдаются карантинные мероприятия относительно безопасного расстояния, масок и одноразовой посуды.

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