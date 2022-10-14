Криптобиржа ЕХМО зарегистрирована в России и платит налоги в бюджет Федерации.

В Украине уже восемь месяцев продолжается полномасштабная война с Россией, однако некоторые российские компании до сих пор беспрепятственно работают на украинском рынке. Как сообщает издание издание investeconomic.ru, одной из таких является криптобиржа ЕХМО.

По данным ресурса investeconomic.ru, ЕХМО создана и зарегистрирована в России еще в 2013 году. СМИ сообщают, что учредителями являются россияне Павел Лернер и Иван Петуховский. Третьим совладельцем компании является Эдуард Ануфриев.

Сначала предприниматели основали обменную платформу ExMoney, которая довольно быстро переросла в полноценную криптовалютную биржу EXMO. Эксмо находится под управлением компании EXMO EXCHANGE LTD, которая имеет британскую регистрацию. Кроме Лондона, офисы компании есть в Москве, Киеве и Стамбуле.

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В сети обращают внимание на то, что компания до сих пор предлагает украинцам целый ряд операций с криптовалютой, заманивая людей месседжами о том, что именно они – крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы. Однако, как отмечают недовольные пользователи криптобиржи, на самом деле качество их услуг довольно сомнительное. В интернете в частности можно найти отзывы о недобросовестных действиях трейдеров, списание средств со счетов клиентов и тому подобное.

Украинские специалисты крипторынка предостерегают, что пользование услугами таких компаний может привести к краже личных данных клиентов, что особенно опасно во время войны. Кроме данных, можно потерять и свои сбережения, которые пойдут на финансирование страны-врага.