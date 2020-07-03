Неподалеку от Киева исчез курьер GLOVO (фото)

Парень был одет в черные джинсы и черную футболку.

Вышгородский отдел полиции объявил в розыск 17-летнего курьера Владимира Дубового. Парень в ночь на 29 июня вышел с дачи в садовом товариществе «Орфей» на улице Цветочной в Лютеже и исчез.

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В полиции предполагают, что Владимир может находиться в столице.

Парень был одет в черные джинсы и черную футболку, обут в черные кроссовки. При себе у него был большой желтый рюкзак с надписью GLOVO. Особые приметы – хромота.

В полиции призвали всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Дубового, сообщать на спецлинию полиции по номеру 102.

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