Военнослужащая ВСУ записала TikTok, в котором выразила мысль, что не все говорящие на русском являются «врагами Украины». Посыл видео вызвал критику в соцсетях.
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На видео девушки обратил внимание ветеран ВСУ Александр Гром.
«Смотрим на текст: ну вроде с натяжкой правильно сказано, но… Во время войны с Россией, когда мы пытаемся сделать украинский язык распространенным среди населения, когда те же люди, которые были вынуждены бросить свои дома в Севастополе, Донецке и Луганске, ломали себя через колено, чтобы перейти на украинский язык в публичном пространстве, вот такая молодежь продвигает в соцсетях российскую попсу. Чтобы что? Чтобы показаться бусичкой для российской подписоты?», - возмутился он в Facebook.
По словам Грома, девушка – офицер структуры морально-психологического обеспечения.
В дальнейшем он обратил внимание, что ситуацию с данным TikTok взялись освещать прежде всего российские СМИ.
Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни указывали на слабость коммуникационной работы в части, где служит девушка. Другие напротив – заступились за нее.
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