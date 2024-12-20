Так называемые Черные Фараоны были самыми активными строителями пирамид в истории.

Древние пирамиды являются наиболее синонимичными с Египтом, но самая большая в мире коллекция пирамид на самом деле принадлежит другой, менее посещаемой стране.

Судан, имеющий где-то от 220 до 255 пирамид, стоящих на его границах, находится на вершине списка. Гранича с Египтом, африканская страна легко затмевает общее количество своего соседа, которое является предметом спора, но, вероятно, достигает где-то 118, пишет IFLScience.

Меньшие, чем те, что найдены в Египте, суданские пирамиды были построены правителями древнего царства Куш. Став крупной державой в VIII веке до н. э. в регионе Нубия, который простирался от Асуана в Египте до Хартума в Судане. Они даже правили Древним Египтом во время 25-й династии, создав линию царей, известных как Черные фараоны.

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Первым из них был Пиан, который успешно вторгся в Египет, чтобы начать новую династию примерно в 770 году до н. э., правя из столицы кушитов Напаты. Черпая вдохновение в роскошных гробницах предыдущих фараонов, он потребовал, чтобы его похоронили подобным образом. Таким образом он стал первым членом царства, которого увековечили пирамидой в древнем некрополе Эль-Курру в Судане.

Отмечается, что после того, как кушиты потеряли контроль над Египтом, они отступили обратно в свой уголок Нубии, в конечном итоге основав новую столицу в Мероэ. Именно здесь можно найти подавляющее большинство нубийских пирамид, причем около 200 остроконечных памятников были возведены в некрополе древнего города с третьего века до нашей эры. Среди них гробницы 41 королевской особы Кушита.

Королевство Куш продолжало процветать до четвертого века нашей эры, когда оно было окончательно заброшено после конфликтов с римской армией и соседним королевством Аксум. В1830-х годах история этой некогда великой цивилизации была заново открыта археологами благодаря артефактам, найденным печально известным расхитителем гробниц Джузеппе Ферлини.

Он проявил мало уважения к нубийским пирамидам: разграбил их, нанеся огромный ущерб и оставив многие древние сооружения в плачевном состоянии. И хотя некоторые из пирамид Мероэ с тех пор были восстановлены, большинство памятников продолжали разрушаться.

Этот постепенный процесс распада не был улучшен многочисленными недавними гражданскими войнами в Судане, а продолжающиеся с 1950-х годов конфликты представляют собой серьезное препятствие для туризма и финансирования, которое он приносит археологии.

Таким образом, в то время как египетские пирамиды принимали миллионы посетителей каждый год и занимали свое законное место среди самых почитаемых и охраняемых древних чудес мира, нубийские пирамиды были упущены из виду и забыты.

Новости о пирамидах

Долгое время шел спор о том, как именно первые инженеры цивилизованного мира построили великие пирамиды Египта.

Популярная теория предполагает, что они использовали систему веревок и саней для подъема камней на вершину, пока пирамида возводилась снизу вверх, слой за слоем.

Новое исследование предполагает, что самая старая пирамида в Египте, пирамида Джосера, была построена 4700 лет назад с использованием еще более хитроумного "гидравлического подъемника".

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