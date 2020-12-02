Конфликтологи советуют не спорить с нарушителями.

Украинцам рассказали, как нужно реагировать на нарушение карантина другими людьми, в частности - пребывание без маски.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на слова опрошенных экспертов.

Психологи говорят, из-за эмоционального напряжения в обществе в Украине участились инциденты с отсутствием маски и нежеланием ее надевать.

"Люди находятся в повышенном эмоциональном состоянии. И у многих это вызывает две реакции: депрессия, погружение в себя. Второе сословие - агрессивное, многое наружу", - отмечает Игорь Гусев.

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Конфликтологи советуют не спорить с людьми, которые сознательно нарушают нормы карантина. Если хочется сделать замечание - лучше промолчать.

"Все необычное вызывает напряжение. Вы должны это учитывать, когда выходите в магазин, в транспорт и тому подобное. Другой вопрос, что решает человек, когда видит другого без маски. Я бы предлагала сообщать об этом жестами. Например, показывать. Не надо кричать, потому что из-за маски плохо слышно", - говорит медиатор Анна Валенса.

Инциденты из-за отсутствия маски в Украине

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Автор: Юрий Годован