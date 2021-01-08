По словам депутата, локдаун - "это дополнительные меры безопасности перед возможным бунтом".

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция СН) выступил против локдауна и вакцинации. Он также изложил ряд положений теории заговора, возникшей вокруг карантина и пандемии COVID-19.

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В своем Facebook депутат рассказал, что подал запрос к Президенту, об отмене незаконного локдауна», однако у ВР не хватило на него голосов.

"Lockdown - дополнительные меры безопасности перед возможным бунтом. Большинство стран мира подверглись этим манипуляциям. Почему? Потому что не анализируют, а лишь реагируют на информацию, которую им поставляют отовсюду. Интересно, в каких еще фруктах и напитках надо провести пцр-тесты, чтобы понять, что тесты на коронавирус не реагируют разве что сами на себя. Да и то не факт», - высказался он.

По словам Камельчука, карантинные ограничения в мире – «часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают».

«Принудительная вакцинация - это способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных», - продолжает он.

Парламентарий утверждает, что тканевая маска якобы снижает приход кислорода в организм на 20% и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также боится вакцинации.

"Вакцинация, к сожалению, уже приносит смерти. Препараты содержат давно известные вредные ингридиенты. Политики демонстрируют нам псевдовакцинацию со шприцами без игл или уколами через футболку. Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений. Только как проверить, что именно было введено человеку на видео? Никак. Просто поверить. Телевизор же не обманывает!",- высказался он.

Напомним, адекватные действительности и научно обоснованные данные о пандемии коронавируса публикуют Минздрав и Центр общественного здоровья.

Кто такой Камельчук

Народный депутат Юрий Камельчук известен скандальными конспирологическими заявлениями.

В декабре Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус – это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять собственные слова о коронавирусе.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.

Он также заявил, что иностранцы за проституток забирают энергию у украинцев.

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Автор: Дмитрий Захаров