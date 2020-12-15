Депутат признает, что люди болеют гриппом и пневмонией, и даже верит в существование вируса SARS.

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция «Слуга народа») объяснил свои резонансные слова о том, что коронавирус якобы является «придуманной болезнью».

Депутат признает, что люди болеют гриппом и пневмонией, и даже верит в существование вируса SARS.

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"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают людям становиться здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, различными видами различной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - отметил Камельчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, речь идет о другом - "речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой".

"Моя личная позиция относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким образом от невакцинированного человека", - высказался нардеп.

Заявление Камельчука о "вымышленном коронавирусе"

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция СН) заявил, что коронавирус-это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной.

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19», - заявил парламентарий в эфире одного телеканалов.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.

Центр общественного здоровья. Напомним, адекватные действительности и научно обоснованные данные о пандемии коронавируса публикуют Минздрав

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Автор: Дмитрий Захаров