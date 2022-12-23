Вместе с небольшой командой из четырех человек и собственным электрогенератором художник будет работать в Украине в течение еще двух рождественских вечеров.

В рамках светового арт-тура "Рождественский свет для Надежды" всемирно известный художник из Швейцарии Гарри Хофштеттер подарил Украине световое шоу, чтобы принести украинцам надежду и свет в темные дни.

Вместе с небольшой командой из четырех человек и собственным электрогенератором художник будет работать в Украине в течение еще двух рождественских вечеров - 24 и 25 декабря с 16 до 22 часов, сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

23 декабря на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, колокольне Михайловского Златоверхого монастыря, здании дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и колокольне Софийского собора появились проекты с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванками, подсолнухами и многими другими яркими и жизнерадостными изображениями.

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24 декабря засияют здания КГГА, гостиницы "Украина", Украинского Дома на Европейской площади, Речного вокзала, Национального университета "Киево-Могилянская академия", Киевской Оперы, Национального банка (на Подоле), а 25 декабря проекции появятся на зданиях МКИП, Национального цирка Украины, дома № 120А по улице Жилянской, Красном корпусе КНУ, Костела святого Николая.

"Это очень символично, что во времена, когда Россия пытается лишить нас света, мы совместно с нашими европейскими друзьями это свет можем вернуть. Хотя бы в такой художественный образ", – сказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Гарри Хофштеттер и его команда сознательно отказались от празднования Рождества со своими семьями в знак солидарности с Украиной. Ведь многие украинцы из – за российской вооруженной агрессии не могут праздновать как обычно-в теплых уютных домах среди родных и близких. Но художник своими работами доказывает, что стоит жить и защищать и поддерживать место где мы живем, планету Земля, ее окружающую среду.

Проекции, которые появляются на зданиях в Киеве, транслируются в прямом эфире, поэтому их можно видеть в любом уголке Украины и мира. Изображения отдельных проекций создаются сразу во время освещения на месте в виде NFT и размещаются на платформе Opensea NFT. Полученные от продажи работ средства пойдут на следующую акцию художника для поддержки Украины.

Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии в Украине, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины и Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.