На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь - сегодня пункты пропуска закроются (фото)

Люди боятся, что не смогут выехать с полуострова.

На админгранице с оккупированным Крымом (переход Армянск - Каланчак) накануне образовалась огромная очередь в украинском направлении.

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Об этом в Facebook сообщил председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, ссылаясь на очевидцев. По его словам, на пункте пропуска собрались около 300 человек.

«Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму. Российские оккупанты с оформлением документов не спешат», - отметил Чубаров

«Какими словами люди в очереди высказываются о Кабмине и всей украинской власти, можете и не спрашивать», - подытожил он.

Напомним, Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины эпидемии COVID-19.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа.

Пропуск через КПВВ будет разрешен только для украинцев и членов их семей:

место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, при условии согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

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