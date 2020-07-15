В Киеве адаптивный карантин могут продлить еще на полтора года - Госпродпотребслужба

В июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Адаптивный карантин, введенный Кабинетом Министров до 31 июля, будет продлен и может продолжаться около 1,5 года, если показатели заболеваемости не изменятся.

Об этом рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в комментарии “Сегодня”.

Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

По словам Рубана, при тех темпах распространения заболевания, которые наблюдаются сегодня, адаптивный карантин может сохраняться в течение еще 1,5 года.

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“На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайших полтора года”, — отметил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Рубан подчеркнул, что в условиях адаптивного карантина работа бизнеса продолжится, но при принятии ряда мер.

“Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса и усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции”, — добавил он.

В настоящее время, по данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы 7 областей Украины — Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Одесская, Ровенская и Черниговская.

Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на 14 июля в Украине зафиксировано 638 новых случаев коронавирус. С начала эпидемии в Украине 54 771 лабораторно подтвержденный случай заболевания.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще в 112 человек. Всего в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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