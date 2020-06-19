На сайте Кабмина появились обновленные правила адаптивного карантина

Соответствующее постановление Кабмина №500 от 17 июня, согласно которому адаптивный карантин продлен до 31 июля, опубликовано на Правительственном портале.

На сайте Кабинета министров Украины опубликованы обновленные правила адаптивного карантина.

Соответствующее постановление Кабмина №500 от 17 июня, согласно которому адаптивный карантин продлен до 31 июля, опубликовано на Правительственном портале.

Так, рабочий день на период действия карантина начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8:00, в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда - в 10:00.

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Согласно изменениям, на период действия карантина запрещается: пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации; посещать заведения образования его получателями в группах более 10 человек, кроме участия в экзаменах; проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, организатор мероприятия ответственен за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра; деятельность детских заведений оздоровления и отдыха; осуществление пассажирских перевозок лиц в количестве больше, чем количество мест для сидения.

Кроме того, поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии запрещено осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.

Также запрещено поставщикам природного газа осуществлять прекращения поставок природного газа производителям тепловой и электрической энергии.

На время карантина запрещено посещение учреждений и заведений соцзащиты, в которых временно или постоянно проживают граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги экстренно.

Постановлением запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в этих пунктах.

Согласно документу, учреждениям здравоохранения запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме: плановой госпитализации в регионах, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%; оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов; оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным; оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями; оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.

По решению Кабмина, иностранцы могут пересечь госграницу только при наличии страхового полиса, который покроет расходы на лечение COVID-19 или обсервацию.

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