На одном из чартеров для украинских заробитчан обнаружили больного с коронавирусом – СМИ

На сегодня были организованы рейсы в Финляндию, Австрию, Великобританию и Польшу.

На одном из авиарейсов, который доставил украинских заробитчан за границу, был обнаружен больной с коронавирусом.

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Об этом говорится в материале «Украинской правды», со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

"Вспомните, как много говорили о авиарейсах с заробитчанами из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше – то, что на одном из рейсов... тестирование выявило коронавирусного больного", - утверждается в материале.

Из-за выявленного случая все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта направились на изоляцию.

Напоминается, что в настоящее время были организованы рейсы в Финляндию, Австрию и Великобританию, а уже после подготовки материала стало известно о рейсе в Польшу. Из этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

В Европе, как утверждается в материале, не верят в данные по эпидемии, которые дает украинская власть.

«Это не догадки – "Европейская правда" слышала от дипломатов о дискуссиях, которые ведутся на совещаниях европейских послов – и они сходятся на уверенности в том, что Украина просто не знает о реальном уровне заболеваемости», - говорится в статье.

Сообщается, что две недели назад Европейское агентство по авиабезопасности внесло аэропорты в Киеве и Черновцах в список высокорискованных для заражения COVID-19. Как следствие, у авиакомпаний с ЕС меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

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