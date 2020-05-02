На Киевщине заработали 13 продовольственных рынков

Как известно, Кабмин разрешил работу рынков, но с условиями.

В Киевской области возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Читайте такжеЛяшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавирусаОб этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что заработали рынки: в Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт Гостомель, г. Буча - по одному и два рынка в пгт Белая Церковь.

Общее количество рынков в области составляет 74. Остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

«Запрет работы рынков был временным вынужденным шагом с целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Они могут восстановить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы», - рассказал в.и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин разрешил работу продовольственных рынков в Украине во время карантина.