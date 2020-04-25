В Черниговской области от коронавируса умерла женщина, заразившая 9 человек

Количество выявленных случаев в регионе за сутки выросла на 13 человек.

В Черниговской области от женщины, которая скончалась в Прилукской больнице и диагноз которой установлен после смерти, заразились 9 человек, в том числе трое медработников.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

Согласно информации, вчера было принято решение провести ПЦР-исследование всему персоналу инфекционного отделения Прилукской городской больницы, а также всем другим медработникам больницы и членам мобильных бригад, которые контактировали с больными коронавирусом.

"Благодаря этому удалось выявить коронавирус у трех медицинских работников, которые оказывали помощь женщине, скончавшейся в Прилукской городской больнице. Принимаем все меры для недопущения распространения болезни", - отметил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

Кроме того, коронавирус выявлен у шести жителей села Журавка Варвинского района. Все они контактировали с умершей женщиной (члены семьи, соседи).

Как сообщают местные СМИ, Прилукскую больницу проверяют специалисты столичного Центра общественного здоровья. Ведь женщину в больницу госпитализировали еще 18 апреля, несколько дней не было результатов ПЦР-тестирования. В больнице утверждают, что отправили материал в черниговскую лабораторию в воскресенье, 19 апреля, затем направили образцы в Киев, однако результат получили только 23 апреля - после смерти пациентки. Есть предположение, что произошло нарушение протокола лечения больного с подозрением на коронавирус. Хотя в больнице утверждают, что у женщины была тяжелая пневмония, поэтому во время ее лечения придерживались санитарных правил лечения от осложнений коронавируса.

За минувшие сутки в Черниговской области подтверждено 13 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на сегодня в области 35 подтвержденных случаев коронавируса, из них 2 - летальные, 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больниц.