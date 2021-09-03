Тело находилось в труднодоступном месте.

В Черновицкой области нашли тело 60-летнего грибника, который исчез в лесу 25 августа.

Об этом Общественному сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС Черновицкой области Сергей Бабчук.

Сообщается, что тело обнаружили в Вижницком районе.

Глава поискового отделения Владимир Дячук рассказал, что тело мужчины находилось в труднодоступном месте, где были срубы деревьев и кустарники.

Читайте такжеВ Одессе подростки ограбили 11-летнего мальчикаНапомним, что мужчина пошел по грибы в лес вблизи хутора Фальков.

Только с 25 по 29 августа поисковые группы, в состав которых вошли спасатели, полицейские, пограничники и лесоводы, обошли 1 070 га лесного массива.

Напомним, что ранее под Кропивницким пропавшую девочку нашли мертвой в заброшенном колодце.

Ранее под Ивано-Франковском нашли тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали несколько дней.

Автор: Людмила Жерновская