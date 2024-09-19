Специалисты ожидают сильное землетрясение в Крыму в ближайшие годы, поскольку прошло уже почти 100 лет от предыдущего, сопровождавшегося даже разрушениями.

Украина не находится в чрезвычайно сейсмически активной зоне, поэтому больших землетрясений у нас не должно быть, однако мощные взрывы от "прилетов" влияют на здания в радиусе 300-400 м аналогично землетрясению в 5-7 баллов.

"Украина не находится в такой чрезвычайно сейсмически активной зоне, поэтому больших землетрясений в Украине не должно быть. Хотя есть примеры землетрясений до 5-6 баллов", - рассказал доктор физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Дмитрий Гринь в эфире Киев24.

По словам Гриня, самое большое землетрясение которое киевляне по крайней мере чувствовали - это был 1977 год, это было где-то 3-4 балла.

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"В Украине мы только чувствуем землетрясения, которые находятся в районе Румынии - зона Вранча. Наибольшую угрозу землетрясения в Вранче несут для тех территорий Украины, которые ближе к Румынии: Черновицкая, Хмельницкая, Львовская области больше всего будут чувствовать толчки. У нас есть также Крымский полуостров, который тоже время от времени дает свою сейсмическую опасность. Это уже Одесская область будет чувствовать. Напомню, в Крыму в 1927 году было очень мощное землетрясение, которое привело к разрушениям. Фактически прошло 100 лет, поэтому здесь возможно большое, достаточно мощное землетрясение, по крайней мере сейсмологи ожидают", - отметил Грань.

Он напомнил, что в 1927 году на полуострове было землетрясение 6,7 баллов.

"Сейсмологи всегда оперируют статистикой. Если землетрясения не было 100 лет, то оно уже должно быть. С 1927 года прошло фактически 100 лет и землетрясений сильных не было. Так что сейсмологи говорят, что возможно землетрясение мощное", - пояснил ученый.

Вместе с тем, по его словам, сейчас в Украине начали изучать влияние прилетов российских ракет и бомб, сопровождающихся большими взрывными массами - 400-500 кг.

"В радиусе 300-400 метров от здания дома получат такие же мощные толчки, то есть аналог землетрясения. Но локального, местного характера. Здесь можно говорить и о 6, и о 7 баллах. Это уже новое направление исследований ученых - влияние этих больших взрывных масс на конкретные сооружения, находящиеся в зоне поражения 300-400 метров. Локально там фактически генерируются волны, которые приближаются к землетрясению 5, 6, а то и 7 баллов", - подчеркнул Грань.

Последние землетрясения

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое почувствовали в Болгарии, Молдове. О толчках сообщали и украинцы, в частности жители Одессы и Николаева.

В областном центре Одесской области толчки ощущались около 17:42. Жители города сообщали, что в их домах тряслась мебель, "звенела" посуда, по карнизам "ездили" шторы. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, о повреждениях или пострадавших в городе информация не поступала.

При этом в Главном центре специального контроля сообщили, что землетрясение также произошло на Тайване. Источник землетрясения находился на побережье острова Тайвань, на глубине 21 км. По классификации землетрясений относится к "сильным".

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